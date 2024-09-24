الارشيف / فن ومشاهير

رحيل شقيق إيساف| لحظاته الأخيرة تصدم أسرته وأهداف لم يكملها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

ياسر رشاد - القاهرة - دقائق غير متوقعة بين الحياة والموت ظهرت على الحساب الشخصي للراحل نمازي جبل شقيق الفنان إيساف الذي رحل صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة.

لحظات نمازي الاخيرة تنبض بالحياة 

كانت آخر المشاركات لـ نمازي عبر صفحته على فيسبوك تنبض بالحياة بمسار طبيعي دون شكوى من مرض أو ألم أو شكاوى من متاعب الحياة، بجانب الاحتفال الكبير بعيد ميلاده قبل 10 أيام وتبادل رسائل التهنئة والمعايدة مع أصدقائه.

 

 

وكانت آخر صورة يشاركها نمازي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك من رحلته الصيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعلق عليها مازحا احنا بتوع الساحل الطيب لامؤاخذه

 

1e79cffffd.jpg

 

 

رحيل  مفاجئ لـ نمازي جبل بعد أيام من عيد ميلاده

ومن المفارقات القدرية الصادمة توفى نمازي جبل بعد حوالي 10 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، حيث حرص أصدقاؤه على تهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقام بالرد عليهم معبرًا عن فرحته بالتهنئة.

0cd3b44302.jpg

وبعد أيام من تلك الأجواء المرحة انطفأت أضواء الحياة على حسابه ليعلن نجله عن وفاته، قائلاً: "البقاء والدوام لله توفى الى رحمة الله أبويا نمازي جبل فضًلا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة"، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد ومكان الجنازة.

 

 

 

 

d4ddbf6be6.jpg

 

وفي صدمة ثقيلة من نوعها عدد من أصدقائه لم يصدقوا خبر وفاته منهم من دعا له ونعاه بجمل مؤثرة وآخرون أخذوا يرددون اسئلتهم بخوف وتردد عن صحة خبر وفاته من عدمه.

 

 

310a1b169c.jpg

 

وقبل 10 أيام تمنوا له طول العمر والسعادة طيلة حياته، مما جعل الشكل الخارجي للحساب الخاص بـ نمازي دقائق بين الحياة والموت وكيف أن الموت سريع لايمهل صاحبه أحيانا وداع أهله وأصحابه واقاربه.

 

 

b1774129f5.jpg

 

حرص نمازي في لحظات عيد ميلاده التي لم يعلم بأنها الحديث الاخير بينه وبين أهله وأصحابه على التعبير عن سعادته بمعايدتهم ودعواتهم، كما شكرهم على مشاركتهم للاحتفال بيومه المميز.

 

فال بيومه المميز.

 

b8ca1f8f0a.jpg
ee5f56cef8.jpg

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا