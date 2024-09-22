“باركولي أنا خطبت”.. أحمد سعد يفجر مفاجأة عن عودته لطليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بتصريح غريب عن عودته إلى طليقته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك خلال إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي.

ونشر سعد، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من الحفل قال فيه: “قررنا نعمل فترة خطوبة نعرف بعض أكتر، وهنبدأ حياة جديدة، وأنا عندي رسالة لأي أزواج اطلقوا إنهم يدوا لنفسهم فرصة تانية بعيدة عن أي مشاكل”، وعلّق أحمد على الفيديو كاتباً: “باركولي أنا خطبت”.

وجاء تصريح سعد بعد جدل كبير خلال الأيام الماضية حول عودة العلاقة الزوجية بينه وبين أم ابنتيه، علياء البسيوني بعد أشهر من إعلانهما الانفصال، وذلك عندما فاجأت علياء جمهورها وجمهور زوجها بنشر صور عدة وفيديو ظهر فيها مع ابنتيهما، تهنئه بها بمناسبة عيد ميلاده، مشيرةً إلى أن وجوده بينهن هو الأهم في الحياة.

وقالت علياء تعليقاً على الفيديو والصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “اليوم مكنش هيعدّي كده… كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منوّر حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم وطبعاً كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً، مكنش ينفع أعدّي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلّي الدنيا أحلى دايماً، كل سنة وأنت طيب يا حمادة”.

وما أكد أخبار العودة حضورها الحفل الذي أحياه سعد في الساحل الشمالي حيث كانا يتواجدان رفقة ابنتيهما على أحد شواطئ الساحل الشمالي يقضون عطلتهما الصيفية.