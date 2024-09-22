"طقوس إيزا" الأول.. قصور الثقافة تسدل الستار على مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين

ياسر رشاد - القاهرة -



مهرجان مسرح الهواة .. بحضور جماهيري كبير، أسدل الستار، أمس السبت، على فعاليات مهرجان مسرح الهواة فى دورته الـ ٢٠، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والتي أقيمت برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من ١٥ حتى ٢١ سبتمبر الحالي، على مسرح السامر بالعجوزة.

شهد حفل الختام الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور الفنان د. هاني كمال رئيس المهرجان، د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عبير الرشيدي، مدير عام إدارة الجمعيات الثقافية ومدير المهرجان، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وقيادات قصور الثقافة وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية والصحفيين، وقدمته الإعلامية أماني عمارة.

استهلت فعاليات الحفل الختامي بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، تضمن باقة من الأغاني التراثية على نغمات المزمار والطبول منها "بسم الله، روايات، يا بلح، صعيدى يا بوي، سلام يا بحرية، صباح الحبايب، ومصر السلام"، كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "وطن الهواة"خاص بفعاليات المهرجان والفنان الراحل زكريا الحجاوي.

وفي كلمته نقل نائب رئيس الهيئة، تحية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، للحضور، مقدما الشكر لوزارة الثقافة لدعمها هذا المهرجان.

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف



كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاحه رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورئيس المهرجان، ومدير الجمعيات، لجهودهم المبذولة، وأيضا الفنان طارق الدسوقي رئيس لجنة التحكيم، وجميع الإدارات التي عملت بجهد كبير لتقديم هذا المهرجان بصورة مشرفة.

وتابع قائلا: أتمنى استمرار هذا المهرجان وتطويره، باعتماد المخرجين الفائزين من قِبل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض الأعمال الفائزة عدة أيام للترويج لها بشكل أكبر، ونشر النصوص المسرحية التي لم تُنشر في دليل النصوص الخاص بالهيئة، من أجل دورة مقبلة أكثر نجاحا وتألقًا.

وقدّم رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، التحية لكل من وزير الثقافة، ونائب رئيس الهيئة، ورئيس المهرجان وأعضاء لجنتي التحكيم والنقد، قائلا: هكذا انقضت أيام المهرجان كحلم جميل، بتقديم مجموعة من الموهوبين الذين أثبتوا بفنهم أن مصر عظيمة.. ولاّدة، رغم محاولات التبوير المستمرة.

وأضاف: مرت عشرون عاما على هذا المسرح المتميز الذي يمثل فضاء فنيا مختلفا، ويقدم إشارات عميقة على اهتمام المؤسسة الثقافية الرسمية بالموهوبين، وإبداعهم المسرحي المفارق، ودعم العمل الأهلي، وها نحن اليوم نتأكد أن مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين لا يطمح في عطايا سوى محبة المسرح ولا يسعى لمكسب سوى اكتشاف الجمال والوصول للناس بأدوات فقيرة ومعاني شديدة الثراء، بعد أن جاءت الفرق من مختلف أقاليم مصر لتنعش ذاكرة الهواة.

من ناحيته أعرب رئيس المهرجان عن خالص امتنانه وتقديره للحضور وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، التي كانت بحق مميزة ومليئة بالإنجازات، مشيرا أن هذا المهرجان جاء كمحاولة لإعادة الحالة المصرية لمسرح جديد كاد أن تبتلعه رؤي المسرح الغربي وما تطرحه من تصورات بعيدة عن منظومة قيمنا، عبر استلهام التراث والمأثور الشعبي، وذلك من خلال أعمال مؤلفين مصريين ممن لهم تجارب مهمة في ترسيخ الهوية المسرحية.

وتابع: تُوج هذا المهرجان باسم الفنان الراحل الكبير زكريا الحجاوي ليكون شخصية المهرجان، الذي يعتبر واحدا من أهم مؤسسي الفن الشعبي الذين صاروا من علامات الفن المصري.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة خاصة للكاتب محمد ناصف قائلا: كان لهذه الدورة طعما خاصا بفضل أسلوبك الرائع وروحك الإيجابية التي أضفت جوا من البهجة والمحبة بين الجميع، كما قدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح المهرجان وأيضا رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، آملا أن تستمر روح التعاون البناءة في جميع المشروعات المستقبلية.

جوائز المهرجان





وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، وجاءت كالتالي:

أفضل عرض:

المركز الأول: " طقوس إيزا"

المركز الثاني: "النصف الثاني من الطريق"

المركز الثالث: مناصفة بين عرض "نعيمة" وعرض "حديث الصباح والمساء"



أفضل نص:

المركز الأول: درويش الأسيوطي "نعيمة"

المركز الثاني: شريف صلاح الدين "طرح الحرير"

الجائزة الثالثة: مناصفة بين محمد جاد الله عن نص "طقوس إيزا"، وأحمد رجائي عن نص "النصف الثاني من الطريق"



أفضل أشعار

المركز الأول: درويش الأسيوطي"نعيمة"

المركز الثاني:أحمد رجائي "النصف الثاني من الطريق"

المركز الثالث: محمد صلاح "دوار بحر".



أفضل موسيقى

المركز الأول: ليالي يحيى "النصف الثاني من الطريق"

المركز الثاني: إسلام صالح "حديث الصباح والمساء"

المركز الثالث: محمود عيد "نعيمة"

أفضل ممثلة

المركز الأول: مي عبد الرازق "طقوس إيزا"

المركز الثاني: إيلي عبد القادر "حريم النار"

المركز الثالث: مناصفة بين مريم صفوت "نعيمة" وعزة وجدي "حريم النار"



أفضل ممثل

المركز الأول: محمد مغازي "حديث الصباح والمساء"

المركز الثاني: مناصفة بين سيد المصري وأمير وجدي "طقوس إيزا"

المركز الثالث: جرجس سيدهم "نعيمة"

أفضل مخرج

المركز الأول: أحمد رجائي"النصف الثاني من الطريق"

المركز الثاني: خالد العيسوي "طقوس إيزا"

المركز الثالث: مناصفة بين محمود عيد "نعيمة" وأكرم الدهشوري "الرحلة صفر"

جوائز السينوغرافيا

المركز الأول: أحمد فتحي "ديكور"، محمود علاء "إضاءة" عن عرض "طقوس إيزا"

المركز الثاني: سماح نبيل "ديكور"، وليد درويش "إضاءة " عن عرض "طرح الحرير"

المركز الثالث: هايدي مروان "ديكور"، عزة حلمي "إضاءة "عن عرض "النصف الثاني من الطريق"

ومنحت اللجنة شهادات تميز لكل من:

مصطفى كمال، حسن أحمد حسن، ومحمد عادل عن عرض "نعيمة"، كريم الفقي ووفاء عبد الله عن عرض "طرح الحرير"، محمد عبد اللطيف وأحمد مندور عن عرض "قلب الكون"، محمد صلاح وأميرة أشرف عن عرض "دوار بحر"، أنس عبد الرؤوف عن "طقوس إيزا"، رؤيا الديدي ونيرة عبد العزيز، وحبيبة زيكو عن عرض "حديث الصباح والمساء"، وي كامل وإنجي أيمن عن عرض "الليلة قصة ماكبث"، سما منسي عن عرض "الحوش"، ريموندة سامح عن عرض "النصف الثاني من الطريق"، حازم منجة عن عرض "الرحلة صفر".

كما قدمت لجنة التحكيم شهادة تميز ليوسف الشاعر لتصميم ديكور عرض "الحوش" وشهادة خاصة بالأداء الجماعي لعروض: "الليلة قصة ماكبث"، "طقوس إيزا"، و"طرح الحرير".

كما منحت شهادات مشاركة للأطفال: بدر الدين أحمد، وعبد الرحمن مصطفى عن عرض"الرحلة صفر"، سيمون شومان عن عرض "قلب الكون"، أحمد مروان عن عرض "النصف الثاني من الطريق"، مارسيلو ممدوح وجودي توفيق عن عرض "حديث الصباح والمساء".

التكريمات

وشهد الحفل الختامي تكريم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الفنان طارق الدسوقي رئيس اللجنة، د. نبيلة حسن، مهندس الديكور فادى فوكيه، المخرج سامح مجاهد، د. وليد الشهاوي، وتكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من د.حسام أبو العلا، د. طارق عمار، د. محمد زعيمة.

بالإضافة إلى تكريم كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورئيس المهرجان، المهندس محمد جابر، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، الناقد الدكتور عمرو دوارة، تسلمها عنه سامي عبد الله، والكاتب يسري حسان، تسلمها عنه مدحت صبري.

حضر الحفل قيادات هيئة قصور الثقافة تغريد كامل مدير عام التسويق، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، أماني شاكر مدير عام المكتبات، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، أقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، وشارك به هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا، قدمت للجمهور بالمجان لمدة أسبوع، وصاحبه إصدار نشرة يومية، بجانب ندوات نقدية شارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.