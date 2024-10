شكرا لقرائتكم خبر عن أول حفل لفرقة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم فرقة المغنية العالمية الراحلة إيمي واينهاوس حفلا في سوما باي مارينا يوم 5 أكتوبر المقبل، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وأعلن موقع Tazkarti عن الحفل من خلال منشور على حسابه على موقع فيس بوك، وكتب: "فرقة إيمي واينهاوس الأصلية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، تعالى إلى سوما باي مارينا فى 5 أكتوبر واستمتع بأداء حي لا يُنسى لأشهر الأغاني الأسطورية مثل Back to Black وRehab وValerie وYou Know That I'm No Good وغيرها الكثير".

وجاء في المشور، "لا تفوت هذا الحدث التاريخي! يأتي لم شمل فرقة إيمي واينهاوس الشهيرة بعد إصدار فيلم "Back to Black" في أبريل، هذه فرصتك للاستمتاع بتجربة موسيقية حية فريدة لا تُنسى حقًا في 5 أكتوبر في مسرح سوما باي مارينا، هذا ليس عرضًا تكريميًا - إنه العرض الحقيقي، احجز تذكرتك الآن واستمتع بحزمنا المخفضة للحجز المبكر. التذاكر محدودة، لذا سارع بالحجز".



حفل إيمي واينهاوس

يأتى ذلك بعدما حصلت عائلة النجمة الراحلة إيمي واينهاوس ملايين الدولارات بعد أن حصد مزاد لبيع تذكارات النجمة الراحلة 4 ملايين دولار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستذهب نسبة 30% أى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار كتبرع إلى مؤسسة آمي واينهاوس، وهي مؤسسة خيرية أنشأها والدا النجمة ميتش وجانيس بعد وفاتها في عام 2011 عن عمر يناهز 27 عامًا، بسبب التسمم الكحولي.