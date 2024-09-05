فيلم مقسوم يمثل مصر في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فيلم مقسوم في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي والذي يعقد في الفترة من 6 وحتى 13 سبتمبر الحالي في مدينة الدار البيضاء.

فيلم مقسوم بطولة الفنانة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

وتدور أحداث فيلم مقسوم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات، وكان الفيلم قد حصل على جائزة مؤخرا في مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الأخيرة.

أغاني مقسوم

ويضم فيلم مقسوم عددًا من الأغنيات.. الأولى تحت اسم مقسوم كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy.

أما الأغنية الثانية في فيلم مقسوم كانت"قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحاز البرومو الدعائي لفيلم مقسوم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر خلال التريلر الرسمي لفيلم مقسوم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.