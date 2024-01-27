نبيل الحلفاوي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد بعد فوزه ببطولة إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة المنتخب المصري لكرة اليد على فوزه ببطولة إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "ألف مبروك لأبطالنا في كرة اليد بطولة أفريقيا للمرة التاسعة والتأهل لأولمبياد باريس، رجالة يا رجال، وإن شاء الله في الأوليمبياد تشرفونا كعاتكم".

واستكمل: "هاردلك لمنتخب الجزائر الشقيق، وتحية للجمهور العظيم الذي ملأ المدرجات بالكامل رافعًا علم مصر".

ودعم الفنان نبيل الحلفاوي قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مؤخرًا بعد إصابته وخروجه من قائمة المنتخب بالكامل وسفره إلى نادي ليفربول لتلقي العلاج على أن يعود بالأدوار المقبلة فور الانتهاء من عملية الاستشفاء.