خالد النبوي يروج لفيلم "أهل الكهف" استعدادًا لعرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان خالد النبوي الترويج لفيلم "أهل الكهف" الذي يشارك بطولته مع نخبة من نجوم السينما المصرية استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات في موسم الصيف المقبل.

ونشر "النبوي" أحد البوسترات المنفردة التي تصدرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "فيلم أهل الكهف صيف 2024 توكلنا على الله".

وشارك منتج الفيلم محمد رشيدي متابعيه على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" بوسترات منفردة لأبطال الفيلم وهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي.

"أهل الكهف" معالجة سينمائي أيمن بهجت قمر، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري.

يذكر أن خالد النبوي يشارك ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.