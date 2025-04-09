شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...طارق صالح يوجه اتهاما خطيرا لـ الحوثيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، مليشيا الحوثي بالسعي إلى طمس الإرث الفني اليمني، معتبرًا أن استهدافها للقطاع الفني يأتي ضمن محاولاتها لمحاربة الهوية الوطنية واستبدالها بمشروعها الطائفي.

وفي لقاء جمعه اليوم بفرقة "الجمهورية للإنشاد"، أكد طارق صالح أن الفن كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من روح الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسعون إلى إطفاء وهجه لأنه يوحّد اليمنيين، ويعبر عن تاريخهم النضالي.

ودعا صالح إلى تكثيف الجهود الفنية والثقافية لدعم المعركة الوطنية ضد الحوثيين، مؤكدًا أن للفن دورًا حيويًا في شحذ الهمم وبث الوعي الجمهوري، وفي الحفاظ على وحدة الصف الوطني.

كما استذكر إسهامات كبار الفنانين اليمنيين في خدمة الثورة والجمهورية منذ انطلاق ثورة 26 سبتمبر، مشددًا على ضرورة تحصين الفن من محاولات التسييس والتشويه الحوثية، ودعم الأعمال التي تجسد وحدة اليمنيين وهويتهم الجامعة.



