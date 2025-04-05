شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بعدن تنظم رحلة ترفيهية للأطفال المصابين بالأورام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدعم ورعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن وإشراف وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، نظمت السلطة المحلية بالعاصمة عدن صباح اليوم، رحلة ترفيهية عيدية للأطفال المصابين بالأورام السرطانية، في لفتة إنسانية مميزة، ؛وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالتنسيق مع مبادرة الإعلامي صالح العبيدي.

وانطلقت الرحلة من مركز علاج السرطان بالعاصمة عدن حيث تم اصطحاب الاطفال مع أسرهم إلى مول "نايتي" في مديرية المنصورة، وهناك استمتع الأطفال داخل صالة الألعاب باللعب على مختلف الألعاب الترفيهية، في أجواء مليئة بالفرح والضحك.

وفي ختام الرحلة، جرى توزيع الألعاب والهدايا والأطعمة، إلى جانب مبالغ مالية كمساعدة عيدية، لإدخال السرور على قلوبهم، وذلك بدعم السلطة المحلية.

وأكد الإعلامي صالح العبيدي أن المبادرة ستواصل جهودها في دعم المرضى والأسر المحتاجة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية جاءت إيمانًا بأهمية الجانب النفسي والمعنوي للأطفال، لا سيما في أيام العيد، شاكرا دعم المحافظ لملس لهذه الرحلة.

من جهتهم، عبّرت أسر الأطفال عن امتنانهم العميق للسلطة المحلية على هذه المبادرة الإنسانية التي خففت من معاناتهم، وأدخلت الفرح على أطفالهم المرضى في وقت هم في أمسّ الحاجة فيه إلى الدعم والرعاية.