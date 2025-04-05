شكرا لقرائتكم خبر عن رفقة البركاني...صالح يتفقد أضخم مشاريع الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، برفقة رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، يوم الأربعاء، سير العمل في محطة الطاقة الشمسية الإضافية بمدينة المخا، محافظة تعز، والتي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها المستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة في المناطق المحررة.

مشاريع طاقة شمسية لتعزيز الاستدامة

تواصل الإمارات دعم قطاع الطاقة في اليمن عبر تمويل وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية طموحة في محافظات تعز، شبوة، وعدن، في إطار استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

جولة تفقدية لمراحل تنفيذ المشروع

شملت الجولة الاطلاع على مراحل تنفيذ المحطة الشمسية، والتي تهدف إلى توفير مصدر مستدام للكهرباء لسكان المخا والمناطق المجاورة، مما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية.

تصريحات طارق صالح والبركاني

أكد طارق صالح أن المشروع يمثل أولوية للقيادة لتحسين معيشة المواطنين عبر توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مشيدًا بالدعم الإماراتي المستمر في مختلف المجالات التنموية والخدمية في اليمن.

من جانبه، أشاد الشيخ سلطان البركاني بالتقدم السريع في تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره للدور الإماراتي في دعم قطاع الطاقة في المناطق المحررة، لا سيما في ظل الأزمة الكهربائية التي تعاني منها البلاد.

الإمارات وتعزيز البنية التحتية للطاقة في اليمن

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع للطاقة الشمسية تدعمها الإمارات في اليمن، تشمل:

???? محطة طاقة شمسية في عدن

???? مشروع مماثل في محافظة شبوة

???? توسيع مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق أخرى

تسهم هذه المشاريع في تعزيز استقرار اليمن من خلال تحسين البنية التحتية الأساسية، إذ توفر محطات الطاقة الشمسية الكهرباء للمنازل، المستشفيات، والمدارس، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والخدمات العامة.

نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة

تُشكل هذه المشاريع خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، في ظل الجهود الإقليمية والدولية لدعم التنمية في اليمن وتحسين ظروف العيش في المناطق المحررة.



