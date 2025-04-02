شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي : ثلاث شخصيات جنوبية لو توحدوا فسوف يجلبون الإستقلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي عبدالرحمن الوالي عن ثلاث شخصيات جنوبية لو توحدت ستجلب للجنوب الاستقلال . وقال الوالي : ثلاث هامات جنوبيه لها حاليا حضورها في الجنوب فأذا التقوا وتصالحوا وتوحدوا فأنهم سيضعون الجنوب على الطريق الصحيح نحو الاستقلال . واضاف : واول مايفعلوه التوقف عن الاستماع لقوى خارجيه تستخدمهم ضد بعضهم البعض وضد شعبهم، حان الاوان ايها القاده .. واختتم كاشفا على أسماء القادة : علي ناصر وحيدر العطاس وعيدروس الزبيدي، فتحركوا.



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