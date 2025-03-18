شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحـوثي تستمر بالتكتم عن هذا الأمر عقب القصف الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر جماعة الحوثي بالتكتم عن اسماء القيادات التي لقت مصرعها في ضربات الطيران الأمريكي على صنعاء

واعلن البيت الأبيض عن مقتل قيادات حوثية بالقصف الأميركي على مواقع الحوثيين

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