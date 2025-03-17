شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الدفاع الامريكية تعلن اطلاق الحوثيين لصاروخ بالستي باتجاه قواتهم وتكشف عن مقتل العشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام "القوة المميتة المفرطة" حتى تحقيق أهدافها في اليمن، مشددة على أن الضربات العسكرية الأخيرة تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي".

وقال البنتاغون، في تصريحات مساء اليوم، رصدها "المشهد اليمني" إن الموجة الأولى من الغارات أصابت أكثر من 30 هدفًا، شملت مواقع تدريب وبنية تحتية للطائرات المسيرة، إضافة إلى مراكز قيادة وتحكم وقدرات تصنيع الأسلحة. كما أكد أن الضربات ليست "هجومًا بلا نهاية" ولا تسعى إلى "تغيير النظام" في اليمن. على حد قوله.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في البنتاغون إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل عشرات القادة العسكريين الحوثيين، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستواصل استهداف قدرات الجماعة ما لم تتوقف عن شن الهجمات على السفن والجنود الأمريكيين.

كما أشار البنتاغون إلى أن إيران "وفّرت للحوثيين أنظمة استطلاع ومعلومات استخبارية".

يأتي ذلك عقب تصريحات للبيت الأبيض، مساء اليوم، قال فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر أوامر بتنفيذ عمليات "حاسمة" ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في إطار الرد على استهداف الجماعة لسفن الشحن في المنطقة.

ومنذ مساء السبت، نفذت القوات الأمريكية عشرات الغارات على مواقع تحت سيطرة الحوثيين، في عديد من المحافظات بينها العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة.