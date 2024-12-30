شكرا لقرائتكم خبر عن قائد امني يعتقل ناشط بعدن بسبب منشور فيسبوك.. الإسم و الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد ناشطون بقيام احد القيادات الامنية باعتقال ناشط في عدن بسبب توجيه انتقادا له بمنشور فيسبوك.

وبحسب ناشطون فان معتز الروسي انتقد قائد امني بمنشور فيسبوك يوم السبت ويوم الاحد قام القائد الامني باعتقاله

ودعا ناشطون المنظمات الدولية التدخل لحماية الناشط الذي اعتقل دون مصوغ قانوني



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