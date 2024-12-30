شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا صدور قرار بتغييرات عسكرية كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدر وزير الدفاع محسن الداعري قرارا قضى بإقالة اللواء صالح طيمس من قيادة المنطقة الاولى وتعيين اللواء صالح الجعيملاني .

وقضى القرار باقالة اللواء يحيى ابو عوجأ من قيادة اللواء ١٣٥ مشاة وتعيين العقيد ركن على الأدبعي قائداً للواء ١٣٥ مشاة وترقيته إلى رتبة عميد ركن .

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