شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المالية تؤكد التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم المساس بها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة.

ونفت وزارة المالية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الشائعات المغلوطة المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، والمتداولة في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة.

وجددت وزارة المالية في بيانها، التأكيد على التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص، داعية وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغلوطة.