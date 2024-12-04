نقل هادي الى المستشفى بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اسعاف النجم الكروي الكبير الكابتن القدير ناصر هادي نجم الوحدة والمنتخبات الوطنية السابق لكرة الى مستشفى ريدان بالمنصورة بعد تدهور وضعه الصحي ومعاناته الطويلة مع المرض. تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن ناصر ونتمنى أن يحظى بلفته انسانية من قبل ناديه الوحدة والسلطة المحلية بعدن والسلطات العليا للدولة باعتباره أحد الرموز الكروية التي مثلت النادي الاخضر الكبير والعريق وخير من مثل رياضة الوطن، ويستحق الاهتمام والرعاية مثله مثل الرموز الوطنية للدولة. دعواتكم للنجم الكبير والكابتن القدير ناصر هادي أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

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