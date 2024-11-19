صنعاء.. مديرة مدرسة تهدد الطالبات بالفصل إن لم يرددن الصرخة الحوثية 

المنامة - ياسر ابراهيم - هددّت مديرة مدرسة، الطالبات بالفصل، إن لم يرددن الصرخة "الخمينية" في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر تربوية، إن مديرة مدرسة 7 يوليو في مديرية "شعوب"، "نجاة النجار"، قالت للطالبات أثناء طابور الصباح، إن أي طالبة ما تصرخ تأخذ ملفها وتغادر المدرسة.

وحسب المصادر، فقد توعّدت المديرة الحوثية السبت الماضي، أنها لن تترك أي طالبة في المدرسة لم تردد الصرخة.

وتعمل مليشيا الحوثي، منذ سنوات، على إجبار طلاب المدارس في المناطق الخاصة لسيطرتها على ترديد الصرخة في الطابور الصباحي ضمن أنشطتها التعبوية في تفخيخ عقول النشء والطلاب بافكار متطرفة.

يأتي هذا في ظل تواصل عمليات التجريف المنهجية، للعملية التعليمية في حوثنة المناهج الدراسية، وإجراء عليها تعديلات بما يخدم مشروعها وفكرها.