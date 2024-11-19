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وزير المالية يبحث مع الـ(يونبس) تعزيز التعاون في جوانب الإعفاءات الجمركية

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المنامة - ياسر ابراهيم -  

جدد وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، تأكيد وزارته على تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية ومنها اليونبس وخصوصا فيما يتعلق بجوانب الاعفاءات الجمركية.

جاء ذلك خلال لقائه في عدن، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ (يونبس) في اليمن ريحانه زوار؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاسيّما في جوانب الإعفاءات الجمركية، وفقا لوكالة سبأ.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لمصلحة الجمارك لقطاع الشؤون الفنية عبدالله الحبشي، ومنسق المشاريع بمكتب (اليونبس) في اليمن خلدون سالم، وعدد من المعنيين، التطرق إلى مستوى تنفيذ تدخلات مكتب الـ (يونبس) في عدد من القطاعات في بلادنا خلال المرحلة الصعبة الراهنة، وذلك وفقا للوائح والنظم القانونية السارية.

وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه شركاء الحكومة من المنظمات الدولية العاملة في البلاد ومنها الـ (يونبس) لضمان تنفيذ تدخلاتها بنجاح وتحقيق أهدافها المرجوة وفي مقدمتها استفادة المجتمع.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات والقوانين ذات الصلة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بتدخلات مكتب الـ (يونبس).

وكان فريق اليونيس قد بحث مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح جملة من الموضوعات المتصلة بتدخلات وبرامج اليونبس في القطاع الصحي.

وخلال اللقاء استعرض فريق اليونبس، المشاريع المنفذة والتي قيد التنفيذ واماكن التدخلات والدعم المقدم في جوانب الصحة النفسية.

وثمن وزير الصحة تدخلات اليونبس الملموسة، لافتاً إلى احتياجات البنية التحتية للقطاع الصحي والتدخلات في المشاريع صديقة البيئة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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