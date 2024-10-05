شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يعلن أرقام الخطوط الساخنة؛ لتلقي شكاوي المخالفات القانونية والابتزاز والرشوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحت شعار معركة مفتوحة ضد الابتزاز والرشوة، أعلنت قوات الحزام الأمني عن أرقام الخطوط الساخنة؛ لتلقي الشكاوي والبلاغات عن التجاوزات والمخالفات القانونية.

وقالت قوات الحزام الأمني في إعلانها: نحن نعلم بأن المواطن هو رجل الأمن الأول؛ وحرصًا على أمن الوطن والمواطن، نضع بين أيديكم أرقام الخطوط الساخنة؛ للإبلاغ عن الشكاوي والمخالفات القانونية.

وأكدت قوات الحزام الأمني للمواطنين، أن أمنكم هو مسؤليتنا، وجودة تقديم خدماتنا هو هدفنا، فلا تتردوا في التواصل بنا على مدار الساعة عند مواجهة أي خطر، أو تجاوزات تهدد سلامتكم، أو سلامة مجتمعنا.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود القائد عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة في تطوير أعمال الوحدات الأمنية، وترقية مستوى أدائها لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.

وحسب التعميم، فإن أرقام التواصل هي:

واتساب واتصال:

783337776

783337779

اتصال فقط:

718337776

718337779