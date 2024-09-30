شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن مصرع قيادات حوثية بارزة جراء سقوط مروحية في إيران‎ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت منصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، معلومات حول سقوط مروحية كان على متنها المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ووفداً مرافقاً.

وقالت منصة "صابرين" إن الأخبار المنشورة عن سقوط المروحية واغتيال محمد عبد السلام في غربي إيران "غير صحيحة"، ولم تكشف الوكالة عن مصادرها نفيها.

ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن طائرة هليكوبتر سقطت خلال مهمة جنوب غرب إيران، بينما تداول ناشطون أن رئيس الوفد التفاوضي التابع لميليشيا الحوثي، محمد عبد السلام كان على متنها.

وكانت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، قالت عبر قناتها عبر تطبيق "تلغرام"، إن "هناك أنباء غير مؤكدة من مصادر رسمية تشير إلى سقوط مروحية خلال مهمة جنوب غربي إيران".

بينما نشر ناشطون ومنصات إخبارية إيرانية معارضة عبر منصة "إكس"، هذه المعلومات، مشيرين إلى أن رئيس الوفد التفاوضي التابع لميليشيا الحوثي، محمد عبد السلام والوفد المرافق له، كانوا على متنها.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من قبل السلطات الرسمية الإيرانية أو الوسائل الإعلام التابعة للحكومة بشأن تأكيد أو نفي هذه الحادثة.

من جانبه، قال حساب إسرائيلي يدعى "ترور آرم"، إنه "قامت مجموعة موالية لإسرائيل بعملية سرية في إيران وأن التفاصيل ستنشر لاحقا".