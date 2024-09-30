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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رسالة للمصريين في ظل "الظروف الصعبة للغاية التي تمر بها المنطقة"، مشيرا إلى وجود "كمية ضخمة من الكذب والافتراءت".

"هل المفروض نقلق؟".. السيسي يوجه رسالة للمصريين في ظل "التطورات الخطيرة بالمنطقة"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال السيسي، في كلمة خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إن "المنطقة والعام تمران بظروف صعبة جدا"، وأن مصر حرصت على أن تكون سياستها "متوازنة" في ظل "هذا الاضطراب الخطير".

وأشار السيسي، إلى تحذير مصر، من قبل من هذه الاضطرابات الجارية، و"قلنا إن استمراره سيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا والعالم".

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "نحتاج في مصر لتفهم ذلك، ونتمسك بثوابتنا، المتمثلة في حرصنا على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية"، مشير إلى اتباع هذا النهج منذ سنوات، في ظل وجود توترات على الحدود الغربية والجوبية، وحاليا الشرقية لمصر.

وتابع: "هل هذه التطورات تقلق الشعب المصري؟ بدون شك لابد أن نقلق لأن التطورات خطيرة جدا وقد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن "مصر بخير، والأمور مستقرة وتتطور إلى الأفضل".

وأمس، أجرى الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وشدد السيسي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوها في هذا الصدد بأن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ووجه السيسي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنا مع شعبه الشقيق.

المصدر: RT