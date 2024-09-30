شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يحصل على إثنين مليون ونص مكافأة شهرياً.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استنزاف ونهب مستمر تمارسه القيادات الحوثية المعينة على رأس المكاتب الإيرادية والتنفيذية في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، وسط استمرار عملية نهب مرتبات الموظفين البسطاء وحرمانهم من حقوقهم المشروعه في ظل الوضع المعيشي الصعب.

عبر بوابة المستحقات والمكافأت الشهرية، تحصل القيادات الحوثية على ملايين الريالات التي يتم صرفها من الإيرادات العامة والضرائب والجمارك في حين ينتظر الموظفين بحسب قرار الحكومة الحوثية الجديدة 3 أشهر متتالية للحصول على نصف راتب.

نحو 2 مليون ونصف ما يحصل عليه القيادي الحوثي عبدالله عامر المعين في منصب مدير عام مكتب وزارة الأوقاف في صنعاء كمستحقات ومكافأة شهرية من الإيرادات الزكوية التي تجمعها الميليشيات بالقوة من المكلفين والتجار والمؤسسات والبيوت التجارية الشركات الخاصة وغيرهم.

وكشف الناشط الموالي للميليشيات الحوثية إسماعيل الجرموزي حقيقة ما يتم صرفه من الإيرادات الحكومية لصالح القيادي الحوثي عبدالله عامر.

وقال الجرموزي في تغريدة على منصة إكس: "‏(2.500.000) هذا الرقم يمثل المستحقات الشهرية لمدير عام مكتب أوقاف صنعاء السيد عبدالله عامر". وأضاف أن عامر يحصل شهريا على ذلك المبلغ "بهذه المسميات: 300 ألف حافز، 300 ألف مكافآت، 200 ألف بترول، 200 ألف إضافي، 200 ألف نثريات، 1.300.000 عمالات من المكتب والمديريات".

واختتم الجرموزي تغريدته بالقول إن "ما خفي أعظم".