شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق ..ماذا يحدث عند تشغيل وضع الطيران على الهاتف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضع الطيران هو إحدى الميزات المتوفرة في جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتميز بقدرته على تعطيل جميع اتصالات الشبكات اللاسلكية، مثل الاتصالات الخلوية، الـ Wi-Fi، والـ Bluetooth. يستخدم هذا الوضع غالبًا أثناء الرحلات الجوية لمنع التدخل في أجهزة الطائرة، لكنه يوفر فوائد عديدة أخرى قد لا يدركها الكثيرون.

عند تفعيل وضع الطيران، يتم تعطيل مجموعة من الوظائف الأساسية في الهاتف، منها.

1. إيقاف الاتصالات الخلوية: يعطل الاتصال بشبكات الجوال، بما في ذلك المكالمات الصوتية، الرسائل النصية (SMS)، وبيانات الهاتف المحمول.

2. إيقاف الـ Wi-Fi: يتم إيقاف الاتصال بشبكات الواي فاي تلقائيا عند تفعيل وضع الطيران.

3. إيقاف البلوتوث: يتوقف البلوتوث، مما يمنع الاتصال بالأجهزة اللاسلكية مثل السماعات أو الساعات الذكية.

4. إيقاف GPS في بعض الأحيان: في بعض الأجهزة، يمكن تعطيل خاصية تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية.

5. توفير الطاقة: يعمل وضع الطيران على تقليل استهلاك البطارية نظرًا لتوقف الهاتف عن البحث عن الشبكات والاتصالات.

فوائد وضع الطيران

إلى جانب منع التداخل مع أجهزة الطائرات، يمتلك وضع الطيران فوائد أخرى مهمة في الحياة اليومية:

توفير عمر البطارية: بإيقاف جميع الاتصالات، يستهلك الهاتف طاقة أقل، مما يساعد على الحفاظ على البطارية لفترة أطول دون الحاجة للشحن.

تجنب الإزعاج: مفيد في الأوقات التي تحتاج فيها إلى الهدوء، مثل الاجتماعات أو أوقات الاسترخاء، حيث لن تتلقى مكالمات أو إشعارات مشتتة.

تسريع شحن الهاتف: يمكن لوضع الطيران تسريع عملية الشحن، لأنه يوقف استهلاك الطاقة المرتبط بالبحث عن الشبكات والاتصالات.