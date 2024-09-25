شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي حسن عبدالوارث في ذمة الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الصحفي فراس اليافعي المستشار بوزارة الخارجية اليمنية منشور قبل قليل أعلن فيه وفاة الصحفي والشاعر اليمني حسن عبد الوارث. ولم ويتمكن أنباء عدن من الحصول على تأكيد أو نفي الخبر من مصدر مقرب. وتعرض عبد الوارث خلال الأيام الماضية لأزمة صحية ادخل بسببها إلى مستشفى في صنعاء.

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