شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد نساء لحج يقيم تدريب لأعضاء اللجان والشبكات المجتمعية " المرحلة الثانية " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أنوار العبدلي .. لحج

أقام اتحاد نساء اليمن فرع لحج صباح اليوم الأربعاء بمقره بمدينة الحوطة تدريب لأعضاء اللجان والشبكات المجتمعية على ادوات رفع الوعي المجتمعي " المرحلة الثانية ".

التدريب يأتي ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي والذي ينفذه الاتحاد في لحج والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان .

هذا ولقد شارك في التدريب الذي اداره كل من افراح الحاج ، وكريمة فريد .. 20 مشارك من مديرية الحوطة وتبن ومديرية حبيل جبر ، حيث تعرف المشاركون على ادوات رفع الوعي والرسائل الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، إلى جانب التعرف على منهجية ادوات رفع الوعي ومهارات التيسير .

هذا وسيعمل المشاركون بعد هذا التدريب من أعضاء اللجان والشبكات المجتمعية على تنفيذ عدة توعيات وفق لمنهجية ادوات رفع الوعي ، وضمن الرسائل الخمس والتي تندرج ضمن انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي " زواج الاطفال ، العنف المنزلي ، التمييز بين الجنسين ، معرفة الخدمات للتدخلات المتعلقة بحماية المرأة والوصول إليها والتي يمكن تكون منقذ للحياة ، وكذلك التدخلات المتعلقة بحماية المرأة التي تساعد للوقاية من العنف وضمان استجابة جيدة لها .