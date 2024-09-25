شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحوثي يسحب قواته من الجبهات لمواجهة(26 سبتمبر) في اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد ناشطون بحسب الحوثيين لقواتها من جبهات الضالع وتعز وبحسب ناشطون فان الحوثيين قاموا بسحب جزء كبير من مدرعاتهم ومقاتليهم من جبهة الضالع وجبهة تعز ووجههم الى مدينة اب لارهاب المواطنين ولمنعهم من الاحتفال بذكرى ٢٦ سبتمبر

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