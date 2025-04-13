أفادت قناة "الجزيرة" عن "تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية". وافترش عشرات الجرحى والمرضى شوارع محيطة بالمستشفى بعد تعرضه للقصف، كما اشتعلت النيران في عدد من أقسام المستشفى بعد القصف الإسرائيلي.

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