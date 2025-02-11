شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تواجه حربا إعلامية شرسة من أهل الشر.. وسلاحهم الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه حرباً إعلامية شرسة من قبل جماعات الإخوان الإرهابية وأتباعهم، الذين يسعون إلى تشويه صورة الدولة وإعاقة مسيرتها التنموية، ولكن نرد عليها بالإنجازات الملموسة على الأرض، فمصر تبني وتطور، وهذا هو الرد الأقوى على كل من يحاول النيل من وحدتها واستقرارها.

وأضاف النائب محمد لبيب، أن الدولة المصرية تعمل بجد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاعات التعليم والصحة، مؤكداً أن هذه الإنجازات هى الدليل الأكبر على فشل محاولات الإخوان وأهل الشر في إيقاف مسيرة مصر نحو المستقبل.

كما أكد النائب على أهمية دور الوعي في مواجهة الحملات الإعلامية المزيفة، قائلاً: "الشعب المصري واعٍ ومدرك لحجم المؤامرات التي تحاك ضد بلاده، نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الوعي من خلال وسائل الإعلام الوطنية والمؤسسات التعليمية، ليكون كل مواطن جندياً في معركة الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

وفيما يتعلق بمواقف مصر من القضية الفلسطينية، خاصة في غزة، أوضح النائب محمد لبيب أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم الإنساني والسياسي لإخواننا في غزة، رغم محاولات البعض تشويه هذه الجهود، مضيفا: "مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام. هذه المواقف هي رد عملي على كل من يحاول تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي".