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رئيس حزب المصري الديمقراطي يلتقي الملحق السياسي الياباني لتعزيز التعاون المشترك

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رئيس حزب المصري الديمقراطي يلتقي الملحق السياسي الياباني لتعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:19 م

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، يوداي تاكاهاشي، الملحق السياسي بسفارة اليابان في القاهرة.

حضر اللقاء، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب ،تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة بالحزب والأحزاب اليابانية،

أعرب تاكاهاشي عن تقديره للحزب ودوره المؤثر في الحياة السياسية والبرلمان المصري، وأكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقديرهم لهذه الزيارة، وأبدوا تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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