شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصري الديمقراطي يلتقي الملحق السياسي الياباني لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، يوداي تاكاهاشي، الملحق السياسي بسفارة اليابان في القاهرة.

حضر اللقاء، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب ،تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة بالحزب والأحزاب اليابانية،

أعرب تاكاهاشي عن تقديره للحزب ودوره المؤثر في الحياة السياسية والبرلمان المصري، وأكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقديرهم لهذه الزيارة، وأبدوا تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة.