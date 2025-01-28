شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: جهود مصر بحقوق الإنسان تعزز مكانتها كنموذج يحتذى به إقليميا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالتقرير الصادر حول ملف حقوق الانسان فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف

معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، و التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في هذا المجال، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية ومبادرات وطنية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد سمير أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق المواطنين من خلال تنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان حرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في عملية صنع القرار.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف النائب أن هذه الخطوات تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة تضمن احترام حقوق الإنسان وتكفل الحريات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز هذه القيم.

ودعا سمير جميع فئات المجتمع المصري إلى دعم هذه الجهود والمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين