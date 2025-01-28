شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الموقف المصرى حاسم جدا وواضح بخصوص القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إنّ ما حدث في الحرب على فلسطين شهد إبادة شديدة، ومحاولة تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، مشددًا على أنّ الموقف المصري حاسم جدًا وواضح بخصوص القضية الفلسطينية.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مصر تعرف مخططات التهجير جيدا، وتعمل على حماية الحق الفلسطيني"، مشددًا على أن الفلسطينيين يرفضون بشكل واضح هذا الأمر.

وتابع: "عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة أمر مثير لإعجاب العالم، وهو ما يؤكد رفض مخططات التهجير.

وأكد: "في عام 2017، قرر ترامب نقل سفارة أمريكا القدس على عكس التوقعات، ومع ذلك تصدت مصر لهذا الأمر، وصوت 128 دولة في مجلس الأمن ضد هذا القرار، ووجه ترامب تهديدات بوقف المساعدات، ومع ذلك قادت الأمر وتمردت دول أوروبية على أمريكا ومثّل هذا الأمر صفعة قوية".