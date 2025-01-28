شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: موقف مصر أحيا الأمل للشعب الفلسطينى فى نضاله وانتزاع حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

حذر الكاتب الصحفي أكرم القصاص من خطورة المخططات التى تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية فى الأرض الفلسطينية، مؤكدا أنه لا بد من وجود استراتيجية شاملة تركز على تأمين حقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الدولية لمنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع مرة أخرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على المحور، إن مصر، على مر السنوات، لم تكن فقط مجاورة بل كانت شريكًا استراتيجيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مما يجعل موقفها حاسمًا في أية جهود مستقبلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "يظل الوضع على الأرض معقدًا، لكن الالتزام المصري للدفاع عن القضايا العادلة يعمل على إحياء الأمل لدى الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر نحو الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أهمية أن تستمر وسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا، والتأكيد على ضرورة مساعدتهم خلال الأزمات، ومنها تأكيد مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة بعد الهجمات الأخيرة.