اشتعال النيران في طائرة بمطار كوري جنوبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن النيران اشتعلت في طائرة تابعة لإير بوسان في مطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وتم إجلاء جميع ركابها وعددهم 169 وأفراد طاقمها السبعة دون إصابات.

وأوضحت يونهاب أن الحريق شب في ذيل الطائرة.

ومر شهر منذ حدوث أدمى كارثة جوية على أراضي كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة تابعة لجيجو إير قادمة من بانكوك على مدرج مطار موان في أثناء هبوطها اضطرارياً مما أسفر عن مقتل 179 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم ولم ينج إلا اثنان.

وشركة إير بوسان للطيران منخفض التكلفة جزء من خطوط آسيانا الجوية التي استحوذت عليها الخطوط الجوية الكورية في ديسمبر .