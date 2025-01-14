اشار مصدر مسؤول في حركة "حماس" لـ "رويترز" الى ان الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول في حماس لرويترز: الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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