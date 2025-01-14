معلومات "الجديد": بري أعرب خلال لقاء بعبدا أن خطاب نواف سلام ممتاز إذا ما اقترنت الأفعال بالأقوال

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "اللقاء الثلاثي بين الرئيس حوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام كان ايجابياً رغم استياء رئيس المجلس".

ونقلت عن مصادر مطلعة على اللقاء قولها إنّ "بري أعرب أن خطاب سلام ممتاز إذا ما اقترنت الأفعال بالأقوال".

في وقت سابق، أفادت أوساط مطلّعة على تأليف الحكومة المقبلة قناة "الجديد"، بـ"أننا سنكون أمام مجلس وزراء مكوّن من كادرات أكاديمية وشبابية خارج التحاصص السياسي والحزبي".

وذكرت معلومات "الجديد"، أنّ "مبدأ فصل النيابة عن الوزارة سيطبق في تشكيل الحكومة"، وقالت "شكل الحكومة مطروح في صيغتين الأولى أن تكون مؤلفة من 24 وزيراً متخصصاً من غير الحزبيين والثانية أن تكون حكومة من 30 وزيراً 24 منهم تكنوقراط و6 سياسيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنّ "استشارات تأليف الحكومة ستجرى في مجلس النواب- ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني".

وتحدثت قناة الـ"إل بي سي أي"، عن احتمالية مقاطعة حزب الله وحركة أمل للاستشارات النيابية غير الملزمة.