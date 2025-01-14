اعلنت محكمة العدل الدولية بان القاضي نواف سلام رئيس المحكمة استقال من عضوية المحكمة اعتبارا من 14 كانون الثاني 2025. ولفتت المحكمة الى انه كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة العدل الدولية: القاضي نواف سلام رئيس المحكمة يستقيل من عضوية المحكمة اعتبارا من 14 كانون الثاني 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.