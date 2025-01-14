شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصر لعبت دورا أساسيا فى التفاوض بين المقاومة وحكومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن مصر لعبت دورا أساسيا ومحوريا فى العملية التفاوضية بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلى بوساطة مصرية قطرية أمريكية شاركت فيها الإدارة الأمريكية "الحالية والجديدة" لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطينى البطل ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة وانهاء معاناة شعبنا الفلسطينى البطل،مشيرا إلى الأفكار المصرية التى طرحتها مصر فى الجولات التفاوضية مثلت أساسا لكافة المبادرات التى طرحت على الطاولة التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة والعودة إلى مربع التهدئة وإبرام صفقة تبادل للأسرى.



اكد «الشهابي» أن وفد مصر فى المفاوضات هو الذى وضع كافة التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بعملية التفاوض على عدة مراحل، موضحا أن الوفدين الأمريكى والقطرى أشادوا بقوة بالأفكار والرؤى المصرية التى قدمتها للجانبين الإسرائيلى والفلسطينى خلال الأشهر الماضية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

أردف رئيس حزب الجيل أن الدولة المصرية تتمسك بممارسة دورها الهام والتاريخى الداعم لأبناء الشعب الفلسطينى بالدفع نحو التوصل لاتفاق تهدئة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث شكلت المساعدات المصرية أكثر من 80% من حجم المساعدات التى دخلت إلى غزة رغم فرض إسرائيل لحصار وعقاب جماعى على الفلسطينيين، ووضعها العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.



لفت الشهابى «رئيس حزب الجيل» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت عقب أحداث 7 أكتوبر الماضى من فرض إرادتها على كافة دول العالم والجانب الإسرائيلى بإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمل فى معبر رفح بإدخال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم فى مستشفيات القاهرة، فضلا عن استضافة مؤتمر القاهرة للسلام 2023 وكذلك شن حملة سياسية ودبلوماسية لتعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، يأتى ذلك ضمن الدور التاريخى الذى تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية وانضمت إلى دعوى دولة جنوب أفريقيا فى محكمة العدل الدولية ونجحت جهودها فى صدور قرار باعتقال النتن ياهو ووزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.