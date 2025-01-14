بالفيديو: ماسك : يجب القضاء على حماس وهكذا سنتعامل مع غزة بعد الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا الملياردير إيلون ماسك ، للقضاء على حركة حماس وكل عناصرها أو سجنهم ، والتعامل مع قطاع غزة بعد الحرب ، كما تعاملت أمريكا مع ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في مقطع فيديو مشره عبر منصه إكس ، إذ قال ماسك :" لا يمكننا أن نقبل ما تفعله حماس وما تخطط له.. هم يريدون ذبح الجميع في إسرائيل. يجب أن يتم إيقافهم".

واعتبر أنه "يجب قتل كل قوات حماس أو سجنهم، وإلا سيحاولون ببساطة قتل المزيد من الإسرائيليين"، مضيفا: "يريدون أيضا قتل الأميركيين. إنهم يسمون إسرائيل الشيطان الصغير، والولايات المتحدة الشيطان الأكبر".

وقال إنه "في غزة، يعلمون الأطفال الكراهية منذ اللحظة التي يستطيعون فيها التحدث، وهذا يجب أن يتوقف من أجل أن يكون هناك سلام طويل الأمد. ولهذا السبب يجب القضاء على حماس".

ورأى ماسك أنه "يجب أن يكون هناك ازدهار اقتصادي في غزة، وأن يكون هناك سلام. ومثال على ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا واليابان، خسروا الحرب بعدما فعلوا أشياء فظيعة".

وتابع: "بعدها غيروا نظام التعليم، وساعدت أميركا والغرب في إعادة بناء اليابان وألمانيا، بدلا من المطالبة بالانتقام"، مشيرا إلى "إصرار أميركا على المساعدة في إعادة بناء ألمانيا واليابان، والآن هما حليفتان لنا ولم تكن هناك حرب منذ ذلك الحين، وسنفعل الشيء نفسه مع غزة".

المصدر : وكالات