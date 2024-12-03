أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد

أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأن أنقرة تشاطر الرأي مع بغداد في هذا الخصوص".

وأكد أردوغان أن على النظام السوري الانخراط في عملية سياسية جادة لمنع تفاقم الوضع.

وكشفت الرئاسة التركية أن "أردوغان أكد للسوداني اتخاذ تركيا تدابير في إطار أمنها لمنع أذرع "بي كي كي" الإرهابي من الاستفادة من التطورات الأخيرة في سوريا".