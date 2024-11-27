شكرا لقرائتكم خبر عن 25 اقتراحا برغبة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء لإحالتها إلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته تقارير اللجان النوعية بشأن ٣ اتفاقيات دولية وتشمل:

١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

٢- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

٣- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024.

كما ينظر المجلس 25 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية و بشأن إعادة النظر فى منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية وتوفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى – محافظة البحر الأحمرو بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرةو إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.



وبشأن صرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، وذلك لعدم صرف رواتب لهم منذ إستلامهم العمل وتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

وإنشاء متحف توثيقى للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو – محافظة القاهرة وبشأن تسجيل عدد المبانى فى المحلة الكبرى كمبانى أثرية وتراثية – محافظة الغربيةو بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشيحهم بالكليات

ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.