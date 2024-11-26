واللا عن مصادر مطلعة: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع ظهر اليوم للتصديق على وقف إطلاق النار في لبنان

افاد موقع "واللا"، عن مصادر مطلعة، بأن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع ظهر اليوم للتصديق على وقف إطلاق النار في لبنان".
واشار الموقع نقلا عن مصادر أمنية، أن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس".
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