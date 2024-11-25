أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "النيابة العامة ترفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل الإدلاء بشهادته أسبوعين في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: النيابة العامة ترفض طلب نتانياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد التي يحاكم فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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