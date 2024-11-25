مصدر لـ"CNN": نتانياهو وافق على خطة وقف إطلاق النار مع "حزب الله" من حيث المبدأ

كشف مصدر مطّلع لشبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النّار مع "حزب الله"، من حيث المبدأ، خلال مشاورة أمنيّة مع مسؤولين إسرائيليّين مساء الأحد".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق، الّتي من المتوقّع أن يتمّ نقلها إلى الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين. ولا تزال هذه التفاصيل وغيرها قيّد التّفاوض".

وأكّدت مصادر متعدّدة بحسب الشّبكة، أنّ "الاتفاق لن يكون نهائيًّا حتّى يتمّ حلّ جميع القضايا. وسيحتاج اتفاق وقف إطلاق النّار أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث بعد"، لافتةً إلى أنّ "المحادثات تبدو وكأنّها تتحرّك بشكل إيجابي نحو التّوصّل إلى اتفاق"، لكنّها أقرّت أيضًا بذلك مع استمرار إسرائيل و"حزب الله" في تبادل إطلاق النّار. وشدّدت على أنّ "خطأ واحدًا قد يقلب المحادثات رأسًا على عقب".