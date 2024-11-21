اعتقال رجل في فلوريدا بتهمة محاولة تفجير بورصة نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اعتقلت السلطات الأميركية رجلاً من فلوريدا ووجهت إليه تهماً بالتخطيط لتفجير بورصة نيويورك هذا الأسبوع، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وتم توجيه التهم إلى هارون عبد المالك ينير (30 عاماً) من كورال سبرينغز بفلوريدا، بمحاولة استخدام عبوة ناسفة لإلحاق الضرر أو تدمير مبنى يستخدم في التجارة بين الولايات.

وبدأ "إف بي آي" التحقيق مع ينير في فبراير (شباط) بعد تلقيه معلومة تفيد بأنه كان يخزن "مخططات لصنع القنابل" في وحدة تخزين.

ووجد المحققون رسومات لصنع القنابل، والكثير من الساعات المزودة بمؤقتات، ولوحات دوائر إلكترونية وأجهزة إلكترونية أخرى يمكن استخدامها في صنع الأجهزة المتفجرة، وفقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي. كما بحث عبر الإنترنت عن مواضيع متعلقة بصنع القنابل منذ عام 2017.

كما أخبر ينير العملاء السريين لمكتب التحقيقات بأنه كان يريد تفجير القنبلة في الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، وأن بورصة نيويورك في جنوب مانهاتن ستكون هدفاً شهيراً.

