شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الحزب الجمهوري يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظ الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالأغلبية فى مجلس النواب بعدما ضمن في وقت سابق الأغلبية فى مجلس الشيوخ، وفق ما ذكرته شبكتا إن بى سى، وسي إن إن، ما يتيح للجمهوريين نفوذا واسعا فى الكونجرس الأمريكى.

إلى ذلك، اختار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، ماركو روبيو، لشغل منصب وزير الخارجية في إدارته المقبلة، ليضع بذلك حليفا له على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

