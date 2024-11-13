شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تعلن حالة "الكارثة الوطنية" بعد الفيضانات والعواصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لايقل عن 10 أشخاص مصرعهم ونزح مئات آخرون بمقاطعة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا بسبب الفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية، أنه تم إعلان حالة "الكارثة الوطنية" في البلاد فور وقوع الفيضانات والعواصف والتي أدت إلى أضرار واسعة النطاق.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث إلياس سيثول، في تصريح، إن "أعاصير عديدة طالت مقاطعات كيب الشرقية، وكوازولو ناتال، وفري ستيت، وليمبوبو، والشمال الغربي، وجوتنج، ومبومالانغا"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في أضرار للممتلكات والبنية التحتية والبيئة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام تقريبًا من إعلان جنوب أفريقيا كارثة وطنية مرتبطة بالمناخ في أعقاب الفيضانات والعواصف بثلاث مقاطعات ساحلية في سبتمبر وأكتوبر 2023.