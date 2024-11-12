الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي عن "مقتل 4 جنود من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة". واوضحت صحيفة "معاريف"، "الجنود الإسرائيليون الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

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