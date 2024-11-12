شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد العالمية" تطلق أعلى مستوى إنذار من تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة مجددًا أعلى مستوى إنذار من مغبة سرعة تغير المناخ خلال جيل واحد، وذلك خلال تقديم تقريرها عن درجات الحرارة العالمية لعام 2024.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو، بأن متوسط درجة الحرارة العالمية سجل رقما قياسيًا بلغ 54ر1 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي بين عامي 1850و1900. تغيرات مناخية كبيرة وعبر باحثو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن عدم ثقتهم في حدوث تغييرات كبيرة بحلول نهاية العام.

وحدد اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 هدفا للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية. جفاف مستمر وحرائق غابات ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يبلغ الارتفاع حاليًا 1.3 درجة مئوية وفقا لهذا المعيار.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو: "إن هطول الأمطار والفيضانات القياسية، والأعاصير المدارية التي تتسارع شدتها، والحرارة المميتة، والجفاف المستمر وحرائق الغابات التي شهدناها في مناطق مختلفة من العالم هذا العام هي للأسف تمثل واقعنا الجديد ولمحة عما ينتظرنا في المستقبل".