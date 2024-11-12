الجيش الاميركي اعلن شنّ ضربات ضد تسعة أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا

أعلن الجيش الأميركي بان القوات الأميركية شنّت ضربات الإثنين ضد تسعة أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا ردا على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية.

واوضحت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان، إن "هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف وعلى شنها"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".